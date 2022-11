Motivul absurd pentru care un magazin sătesc a fost amendat de ANAF cu 100.000 de lei Un magazin satesc din județul Iași a fost amendat cu peste 100.000 de lei, jumatate din cifra sa afaceri, de catre inspectorii fiscali. Amenda uriașa a fost data pentru o lipsa in gestiune de 214 lei, dar si pentru 27 de pachete de tigari fara timbre, descoperite in timpul controlului, in magazie. Amenda, echivalenta cu falimentul pentru societate, a fost contestata in instanta, scrie Ziarul de Iași. Magazinul, care e deschis in satul Draguseni, a fost controlat de inspectorii Directiei Regionale Antifrauda Fiscala in iunie anul trecut. In urma controlului inopinat, au fost… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

