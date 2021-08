Motive personale? O vedetă își schimbă numele! Rapperul Kanye West a anuntat ca, din motive personale, a depus la o curte de justitie din Los Angeles o cerere oficiala pentru schimbarea numelui, relateaza BBC. Actiunea lui vine dupa aproximativ trei ani de cand starul, fost candidat la presedintia SUA, a scris pe Twitter ca are in plan sa isi schimbe numele, dupa lansarea albumului „Ye”. La acel moment, el se referea la sine ca „fiinta” cunoscuta oficial in trecut drept Kanye West, anuntand: „Sunt YE”. Rapperul in varsta de 44 de ani a spus ca noul nume are si o importanta religioasa pentru el. „Sunt tu, sunt noi, este vorba despre noi” „Cred… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raperul Kanye West a demarat procesul oficial de a-și schimba numele în porecla sa monosilabica alcatuita din doar doua litere, relateaza Insider.Artistul american a demarat marți procedurile legale de a-și schimba numele din Kanye Omari West în „Ye”, dorind sa ramâna…

- Rapperul Kanye West a anuntat ca, din motive personale, a depus la o curte de justitie din Los Angeles o cerere oficiala pentru schimbarea numelui, relateaza BBC. Actiunea lui vine dupa aproximativ trei ani de cand starul, fost candidat la presedintia SUA, a scris pe Twitter ca are in plan…

- Ceremonia de decernare a premiilor Emmy, care recompenseaza cele mai bune productii din industria de televiziune americana, a fost mutata in aer liber din cauza temerilor crescande legate de pandemia de coronavirus, dupa cum au anuntat organizatorii. Potrivit Reuters, gala, care va avea loc pe 19 septembrie,…

- Kanye, despre mariajul cu Kim Kardashian: „A fost o inchisoare”! Se iubește acum cu Irina Shayk! Kim Kardashian și Kanye West s-au desparțit la inceputul acestui an. Kim a fost cea care a intentat atunci actele de divorț. In noul sau album, Donda, celebrul rapper vorbește voalat despre casnicia cu Kim…

- Mariah Carey, Cher si Halsey se numara printre vedetele din industria muzicala care si-au exprimat solidaritatea fata de cantareata Britney Spears, in urma marturiei depusa in instanta de vedeta pop americana, in cadrul unui proces ce vizeaza anularea tutelei sale judiciare Potrivit DPA, Britney Spears…

- Kim Kardashian a transmis public un mesaj neașteptat pentru Kanye West la patru luni de cand vedeta a depus actele de divorț. E ziua lui de naștere, a implinit 44 de ani, iar soția i-a spus ca il iubește. Ziua de 8 iunie a fost o zi speciala in familia Kardashian-West. Celebrul rapper a implinit 44…

- O renovare de casa, o achiziție auto sau rezolvarea cheltuielilor neprevazute sunt doar cateva dintre cazurile pentru care un credit de nevoi personale este necesar. Din fericire, accesarea unui credit este destul de facila, daca indeplinești anumite criterii. Descopera 5 motive pentru care un credit…