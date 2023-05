Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Arges ancheteaza o firma ai carei reprezentanti sunt suspectati ca au importat din tari ale Uniunii Europene 173 de autovehicule rulate si au raportat doar partial operatiunile comerciale. Prejudiciul in acest caz a fost calculat de catre anchetatori la 1,3 milioane lei. Mai multe perchezitii…

- PERCHEZIȚII ale polițiștilor din Alba in mai multe județe: Persoanele vizate, banuite de „țepe” cu transporturi de marfa PERCHEZIȚII ale polițiștilor din Alba in mai multe județe: Persoanele vizate, banuite de „țepe” cu transporturi de marfa Azi, 24 mai, polițiștii din Alba, sub coordonarea Parchetului…

- China anunta marti ca o perchezitie la sediul companiei americane Capvision viza sa salveze „securitatea nationala” chineza, in contextul in care Beijingul isi consolideaza supravegherea in sectorul consultantei si auditului, relateaza AFP.

- Trei ținute care au fost purtate de prințesa Diana in urma cu cateva decenii vor fi scoase la licitație. Se așteapta ca prețul pentru un singur obiect vestimentar purtat de "prințesa inimilor" sa ajunga la 320.000 de lire sterline. Cand și unde va avea loc evenimentul.

- Un echipaj de poliție din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Traian a ajutat o șoferița sa ajunga cu verișoara ei la maternitatea din Bacau. Viitoarea mamica avea nevoie urgenta de asistența medicala.

- „Azi am aflat și eu de acest scenariu. Nu știu cum sa-l numesc. In hotelul nostru vin mii de persoane. Habar nu am ce s-a intamplat... sunt șocat. Intotdeauna se leaga de numele meu”, a spus Murad, la Realitatea PLUS.Intrebat daca este fugit din țara, acesta a raspuns: „Asta e moda in Romania? Nu se…

- Comisarul-șef de poliție Mihai Liviu Tartareanu, de mai bine de zece ani șeful Serviciului Acțiuni Speciale din Poliția Buzau, cu o vechime de 22 de ani in Poliția Romana, a devenit președinte al Asociației Internaționale a Polițiștilor – Secția Romana. Este primul președinte al acestei organizații…

- Impozite mai mari și amenzi pentru proprietarii de locuințe. Proiectul de lege ii vizeaza pe romanii care nu au casele asigurate Persoanele fizice care nu incheie o asigurare obligatorie vor fi sanctionate si prin intermediul majorarii impozitului pe locuinta, suplimentar de aplicarea amenzii contraventionale.…