- Comisia Europeana nu a respins Planul Național de Redresare și Reziliența, ci a transmis o serie de solicitari de modificare, a explicat Ludovic Orban, președintele PNL, care s-a aratat „convins” ca premierul Florin Cițu va mobiliza toți actorii guvernamentali pentru a corecta PNRR in conformitate cu…

- Primul ministru Florin Cițu a catalogat drept „fake news” șritile aparute in spațiul public referitor la problemele semnalate de Comisia Europeana in Planul Național de Redresare și Reziliența. „Spulber un fake news de la prima ora. PNRR nu a fost respins. PNRR nu a fost retrimis”, a postat Cițu, fara…

- „Ce spunem aici in PNRR este ca nu mai marim anvelopa salariilor la bugetari mai mult decat cresterea economica, respectiv cresterea veniturilor. Adica, daca vom creste PIB-ul si veniturile la stat, atunci putem creste si salariile bugetarilor in acea marja. Mi se pare ca e o chestiune de bun simt pe…

- Florin Cițu: PNRR va fi transmis Comisiei Europene in ziua de 2 iunie Premierul României, Florin Cîțu. Foto: gov.ro. Planul Național de Redresare și Reziliența va fi transmis Comisiei Europene în ziua de 2 iunie, urmând ca, vreme de doua luni, acesta sa fie evaluat de…

- ”E un instrument constitutional, si noi am depus in fiecare sesiune parlamentara cate o motiune si daca nu aveam sanse. Eu inteleg acest lucru, e aproape obligatoriu pentru opozitie sa depuna o motiune de cenzura, indiferent daca sunt sau nu sunt sanse. Este o modalitate de a controla majoritatea, de…

- Eurodeputatul Rareș Bogdan, liderul delegației romane din PPE, spune ca Planul Național de Redresare și Reziliența „va fi gata luni ca sa fie depus” la Comisia Europeana. Miercuri seara, la B1 TV, prim-vicepreședintele PNL s-a aratat convins ca, ulterior depunerii, detaliile din PNRR vor fi prezentate…

- In loc de proiecte in valoare totala de 40 miliarde euro, cat se vehicula in martie, Romania se va prezenta in fața Comisiei Europene cu o solicitare totala de 29 miliarde euro. Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, explica susține ca nu se renunța la nimic, doar s-a coborat…

- Planul National de Redresare si Rezilienta propus de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) a fost adoptat miercuri de Guvernul Romaniei, in a doua lectura, odata cu Memorandumul care mandateaza acest minister pentru a desfasura negocierile pe document cu Comisia Europeana, relateaza…