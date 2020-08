Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce nu s-a facut cvorum pentru votarea moțiunii de cenzura in Parlament impotriva Guvernului pe care il conduce, premierul Ludovic Orban a oferit primele declarații."Repet ce am mai spus, este o moțiune de cenzura in afara cadrului constituțional. Guvernul a sesizat CCR și așteptam pronunțarea.…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, nu crede ca moțiunea de cenzura inițiata de PSD impotriva Guvernului Orban va trece, acuzand un blat intre PNL și social-democrați. “Din pacate, in Ilfov, in mod special, pentru ca e judetul cel mai mic (…), dar cu siguranta este judetul cel mai bogat, interesele sunt…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca exista suficiente voturi ca motiunea de cenzura, care va fi votata in plenul reunit de luni al Parlamentului, sa treaca. El a precizat ca si fara alesii UDMR, exista numarul necesar pentru ca Guvernul Orban sa pice. Acesta nu a exclus depunerea unei alte…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a anunțat astazo, printr-un mesaj pe Facebook, ca Parlamentul se va reuni luni pentru a vota moțiunea de cenzura depusa de social-democrați impotriva Guvernului Orban. ”Moțiunea de cenzura se va vota luni – 31 august! Guvernul Orban trebuie sa plece!!!”, a scris Marcel…

- Parlamentarii Partidului Social Democrat au depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului, a anuntat, luni, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu. „Astazi am depus motiunea de cenzura impotriva celui mai dezastruos guvern pe care l-a avut Romania in ultimii 30 de ani. In loc sa vina cu solutii pe…

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban, intitulata “Guvernul PNL - de la pandemie la pande-mita generalizata”, depusa de PSD, luni, in Parlament, ar putea fi votata in septembrie, scrie Digi24, care citeaza surse din cadrul Partidului Social-Democrat. Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu,…

- PSD a depus luni moțiunea de cenzura împotriva Cabinetului Orban, "cel mai dezastruos guvern pe care l-a avut România în ultimii 30 de ani", a anunțat liderul social-democrat Marcel Ciolacu. Pentru a trece moțiunea sunt necesare 233 de voturi. Documentul este semnat de 205…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca partidul sau va depune o moțiune de cenzura impotriva Executivului condus de Ludovic Orban, la finalul starii de alerta. Ciolacu susține ca Guvernul a ocolit Parlamentul propunand o ordonanța care restrange drepturile și libertațile romanilor,…