Moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea USR și Forța Dreptei au depus o moțiune simpla impotriva ministrului Petre Daea, considerat „cel mai slab ministru din ultimii 30 de ani”. Principalul reproș este ca reprezentantul Guvernului inregistreaza eșec dupa eșec și pune in pericol atat economia și dezvoltarea Romaniei, cat și securitatea alimentara a țarii. Aflat la al doilea mandat sub patru premieri diferiți, ministrul PSD este ținta unei moțiuni simple. „A dovedit sa nu poate sa țina agricultura romaneasca in pas cu agricultura europeana din acest moment. Singura realizare a lui Petre Daea este ca și-a angajat rudele, ne amintim cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

