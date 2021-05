Stiri pe aceeasi tema

- Mostenitorul unor instalatii tehnice taranesti actionate de forta apei de pe Valea Gurghiului, Dumitru Suceava, din comuna Ibanesti, a hotarat sa reconditioneze in acest an moara, valtoarea, piua, presa de ulei si velnita si sa le puna la dispozitia turistilor. "Eu sunt a patra generatie de morari,…

- Viitura de pe Crisul Negru se atenueaza incet in albie, in mod natural foto:Adriana Tudose / RRA Nivelul maxim al viiturii istorice care s-a format noaptea trecuta pe Crisul Negru se propaga în aval pe sectorul îndiguit al cursului de apa. Viitura se atenueaza încet, în…

- Valea Gurghiului este un loc unde tradițiile se impletesc armonios cu peisajul mirific și harnicia oamenilor. Pașii ne-au purtat zilelele trecute prin Ibanești Sat și așa am poposit la numarul 251, mai exact la gospodaria lui Dumitru Suceava. Mare ne-a fost surprinderea sa gasim aici un adevarat muzeu…

- Salvamontistii le recomanda turistilor sa nu schieze in zona Balea Lac, la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Fagarasului, unde riscul de producere de avalanse este foarte mare, de gradul cinci pe o scara de la unu la cinci, informeaza un comunicat de presa. Serviciul Public Salvamont Sibiu informeaza…

- Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane a decis joi ca ritualul Botezului nu va fi schimbat, dar le cere preoților sa aiba ”mai multa responsabilitate” in savarșirea Sfintelor Taine și sa aiba intalniri cu parinții și nașii copilului, care sa-l informeze despre starea copilului, dupa consultarea cu pediatrul.…

- O tragedie sangeroasa s-a abatut peste o familie din Galați chiar in ziua de Dragobete. Potrivit informațiilor, un barbat venit sa-și viziteze familia și-a infipt un cuțit in piept chiar in ușa apartamentului unde locuiesc soția și cei doi copii ai sai. Se pare ca barbatul avea un ordin de restricție,…

- In cursul zilei de luni, 22 februarie, a fost disputata tragerea la sorți a jocurilor din Liga 3 Feminin. Competiția urmeaza sa debuteze pe data de 14 martie. Dupa o pauza indelungata, de mai bine de un an, Liga 3 Feminin va reveni in forța pe data de 14 martie. Cele zece echipe au fost […] Source