Mossad se transformă: Două femei în funcţii de conducere la spionaj Serviciul de informatii externe al Israelului, Mossad, a anuntat ca a numit doua femei in functii de conducere in cadrul organizatiei. Astfel, patru femei devin membre ale forului executiv care conduce agentia. Prima femeie (numita pentru confidențialitate A.,) si-a preluat recent rolul de sef al Departamentului de informatii al Mossad, care este egal cu nivelul sefului Serviciului de informatii militare din cadrul IDF. Cea de-a doua femeie, K., (denumita așa tot din motivul menționat mai sus) a fost numita la conducerea Departamentului pentru Iran, noteaza The Jerusalem Post. Departamentul de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

