Mossad lucrează la un armistițiu cu Hamas Mossad, agenția de informații a Israelului, a confirmat ca se depun eforturi intense pentru a se ajunge la un armistițiu intre Israel și Hamas, chiar daca perspectivele unui acord pe perioada Ramadanului par slabe. Dialog israeliano-american pentru eliberarea ostaticilorDavid Barnea, șeful Mossad-ului, și William Burns, omologul sau american, au discutat recent negocierea unui armistițiu pentru eliberarea ostaticilor. Impas in negocierile de paceNegocierile de pace se confrunta cu dificultați. Israel și Hamas se acuza reciproc pentru blocajul negocierilor, iar o sursa din cadrul Hamas considera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

