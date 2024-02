Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu va elibera "mii de teroristi" palestinieni in schimbul eliberarii ostaticilor detinuti in Fasia Gaza, in cadrul unui acord de incetare a focului discutat in prezent, relateaza AFP, citata de Agerpres."Nu ne vom retrage armata…

- Contacte au avut loc duminica la Paris intre directorul CIA, William Burns, si responsabili de rang inalt din Egipt, Qatar si Israel, pentru a discuta despre un acord de incetare a focului in Fasia Gaza, au declarat surse apropiate participantilor la aceste discutii, potrivit France Presse, preluate…

- Hamas a anuntat marti ca se apropie de "incheierea unui acord de armistitiu" in Fasia Gaza, a declarat liderul miscarii islamiste palestiniene, Ismail Haniyeh, transmite AFP, informeaza Agerpres. "Miscarea (Hamas) le-a dat raspunsul sau fratilor din Qatar si mediatorilor. Ne apropiem de incheierea…

- IDF susține ca a bombardat casa șefului Hamas, Haniyeh, in GazaPresa araba relateaza ca Israelul a bombardat o casa din Fașia Gaza aparținand șefului Biroului Politic al Hamas, Ismail Haniyeh, anunța timesofisrael.com. Raportul spune ca o racheta a fost trasa in casa din cartierul Al-Shathi…

- Prim ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat pauze umanitare in teritoriul…

