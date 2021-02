Moscova a atentionat joi Uniunea Europeana (UE) impotriva introducerii de noi sanctiuni la adresa Rusiei, subliniind ca acestea vor fi urmate de masuri in oglinda din partea Federatiei Ruse, informeaza agentia de presa TASS. "As vrea sa-i avertizez pe partenerii nostri din cadrul UE impotriva unui nou pas necugetat", a spus purtatoarea de cuvant a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, subliniind ca un astfel de pas va fi urmat in mod inevitabil de un raspuns pe masura. "Este absolut inadmisibil sa folosesti drepturile omului, sa invoci principiile democratice in calitate de instrumentar…