- Potrivit oficialului american, Germania a asumat angajamente "pentru situatia in care Rusia ar incerca sa utilizeze energia ca arma sau sa comita alte actiuni agresive impotriva Ucrainei".In prezent, gazoductul este construit in proportie de peste 95%. Rusia exporta gaze naturale spre Europa Occidentala…

- Statele Unite au afirmat marti ca sunt aproape de un acord cu guvernul german pentru "a evita ca Rusia sa utilizeze energia ca o arma" si, astfel, sa incerce sa intoarca pagina polemicilor legate de gazoductul Nord Stream 2 care leaga Rusia de Germania, noteaza AFP. Washingtonul se opune ferm…

- Despre NATO "Am spus de multe ori: este un vestigiu al Razboiului Rece. NATO s-a nascut in era Razboiului Rece, dar motivul pentru care exista astazi nu este foarte clar. A existat un moment in care se vorbea despre faptul ca ea, aceasta organizație, se transforma, dar acum s-a uitat despre asta.…

- „Partea offshore a unei conducte a Nord Stream 2 a fost finalizata. Așezarea conductelor a fost finalizata pe 4 iunie 2021, iar conectarea a fost realizata astazi (ieri, n.r.). Secțiunile de conducte offshore din Rusia și Germania au fost astfel interconectate”, se arata intr-un comunicat al Nord Stream…

- Nord Stream 2, care traverseaza Marea Baltica din Rusia catre Germania, ocolind Ucraina, a fost criticat de Statele Unite, care afirma ca gazoductul va mari dependenta Europei de gazele rusesti. “Incepand de maine, vor fi efectuate activitatile precomandate necesare, in urmatoarele luni, pentru a ne…

- Un atac din aceasta saptamana impotriva fabricilor din SUA ale companiei braziliene de ambalare a carnii JBS a fost al treilea atac cibernetic de tip ransomware de cand Biden a fost investit in functie in ianuarie. JBS a informat Casa Alba ca atacul ar proveni de la un grup infractional din Rusia. Casa…

- Conducta de gaz Nord Stream 2, care traverseaza Marea Baltica, este aproape completa, ramanand doar 100 de kilometri de construit, a declarat joi vicepremierul rus Alexander Novak, citat de agenția de știri TASS, conform Reuters, anunța Mediafax. "Speram ca lucrarile de construcție pentru…

- Proiectele comune ale Rusiei și Uniunii Europene ar fi fost blocate din cauza sancțiunilor introduse impotriva Moscovei și a retoricii agresive a Bruxelles-ului, susține reprezentantul oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, comentand afirmația șefului diplomației austriece,…