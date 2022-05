Stiri pe aceeasi tema

- ”Bineinteles ca as fi de acord pentru ca este o decizie plina de logica”, a declarat Borrell, intrebat de daca rezervele inghetate ale Rusiei ar putea ajuta la finantarea efortului de reconstructie al Ucrainei odata ce razboiul se incheie. ”Avem banii in buzunare si cineva trebuie sa-mi explice de ce…

- Ceea ce mi-a lasat un gust amar a fost nu atat interviul ca atare (in definitiv, n-aveam alte asteptari de la Dughin), cat comentariile de pe site ale cititorilor. Si acolo si, vai, in multe alte locuri am vazut cata lume e obnubilata de propaganda Kremlinului, cat credit au diatribele antiamericane…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat joi, intr-o declarație de presa, ca a semnat un decret prin care cumparatorii straini trebuie sa plateasca in ruble pentru gazul rusesc incepand cu 1 aprilie, altfel contractele vor fi stopate daca aceste plați nu vor fi facute, relateaza The Guardian și BBC.…

- Mihailo Podoliak, 50 de ani, consilierul președintelui Volodimir Zelenski și negociator-șef in discuțiile cu partea rusa, a declarat ca aspectele-cheie ale acordului de pace vor fi incetarea imediata a focului și retragerea imediata a trupelor ruse din Ucraina. In același timp, „se lucreaza la un sistem…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a cerut Statelor Unite, in discursul rostit prin videoconferinta in fata membrilor Congresului, sa ofere asistenta suplimentara Ucrainei si sa impuna noi sanctiuni Rusiei, pentru oprirea invaziei militare. „In cel mai intunecat moment pentru tara noastra si…

- Kremlinul a admis astazi, 28 februarie, ca realitatea economica a Rusiei s-a schimbat, dar afirma ca nu vede niciun motiv sa se indoiasca de eficiența și solvabilitatea Bancii Centrale, care a majorat ratele dobanzilor la 20%, in incercarea de a proteja economia țarii de sancțiunile occidentale fara…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, spune ca vor exista ”unele consecințe globale”, daca Occidentul va impune sancțiuni Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina, relateaza France 24 . Daca se impun sancțiunile, „desigur, vrem ca cel mai mare cost sa fie suportat de Rusia”, a declarat Yellen…

- „Occidentul ar trebui sa știe ca, dupa Ucraina, vor urma statele baltice. Noi suntem doar inceputul!”, a a avertizat Vitali Kliciko, 50 de ani, primarul Kievului, fost campion mondial de box la categoria grea, intr-un interviu acordat ediției duminicale a ziarului german Bild . „Vladimir Putin urmarește…