- Situația din Siria pare din ce in ce mai complicata. Dupa ce Rusia a condamnat atacurile forțelor occidentale asupra statului din Orientul Mijlociu, un anunț venit de la Moscova, care vizeaza un posibil raspuns mai dur al Kremlinului, i-a pus in garda pe liderii lumii.

- Comandantul Fortelor Americane din Orientul Mijlociu, generalul Joseph Votel, a declarat, marti, ca Rusia joaca in Siria si rolul de piroman si pe cel de pompier si ca incearca sa contracareze influenta Statelor Unite din regiune, relateaza The Associated Press.

- Rusia are un rol "extrem de destabilizator" in Siria, jucand in acelasi timp rolul de piroman si pe cel de pompier, a declarat marti comandantul Fortelor Americane in Orientul Mijlociu (OM), generalul Joseph Votel, informeaza AFP. "Rusia trebuie sa admita ca nu este capabila sa puna capat conflictului…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, s-a abtinut sambata sa acuze Moscova ca este responsabila pentru recentul atac impotriva unei pozitii detinute de aliatii Statelor Unite in Siria, dar a avertizat ca doreste efectuarea unei anchete, relateaza AFP. "Inteleg ca guvernul rus spune cum ca unii…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas i-a spus omologului sau rus, Vladimir Putin, ca nu mai este acceptabil rolul Statelor Unite ca mediator al discutiilor de pace in Orientul Mijlociu din cauza comportamentului Washingtonului, informeaza Reuters online, citand agentia de stiri Interfax.