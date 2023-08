Rusia a inasprit constant cerintele de iesire, de cand companiile occidentale au inceput sa plece, la scurt timp dupa ce Moscova a inceput ceea ce ea numeste o ”operatie militara speciala” in Ucraina, in februarie 2022. Directorii de companii spun ca navigarea printre reguli devine din ce in ce mai dificila in Rusia. Companiile straine au fost deja afectate de pierderi de peste 80 de miliarde de dolari din operatiunile lor din Rusia, din cauza reducerilor de valoare si a pierderii veniturilor, pe baza unei analize a Reuters a datelor si declaratiilor companiei. Producatorul de bere olandez Heineken…