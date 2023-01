Stiri pe aceeasi tema

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat miercuri ca Rusia a facut presiuni asupra Armeniei pentru a intra in Uniunea Statala Rusia - Belarus, dupa ce Erevanul a denuntat presiuni in acest sens facute de Moscova, conform Reuters, informeaza Agerpres.

Declaratiile cu privire la negocieri de pace ale Kremlinului sunt doar o manevra prin care Moscova vrea sa castige timp si nu sunt demne de incredere, declara un consilier economic al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Aleksandr Rodnianski CNN.

Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca s-au inregistrat "progrese semnificative" in "demilitarizarea" Ucrainei, ceea ce constituia unul dintre obiectivele initiale ale invaziei pe care Moscova o denumeste "operatiune miliara speciala", relateaza CNN.

Daca SUA trimit Ucrainei rachete Patriot, atunci acestea vor fi tinte legitime pentru fortele rusesti, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, adaugand insa ca acest plan, dezvaluit de CNN, inca nu a fost confirmat la nivel oficial, relateaza News.ro.

Statele Unite si Rusia pot gestiona riscurile nucleare prin negocieri intre agentiile lor de informatii clasificate, declara agentiei ruse de presa RIA Novosti, intr-o inregistrare video, publicata luni, insarcinata cu afaceri a Ambasadei Statelor Unite la Moscova, Elizabeth Rood, in urma unei intalniri,…

Prin negocierile cu Kievul, Rusia poate sa atinga obiectivele operațiunii militare speciale in Ucraina, a declarat secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov. Astfel a comentat acesta afirmațiile președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit carora Moscova "nu cauta…

Invazia Moscovei in Ucraina va continua indiferent de condițiile meteorologice, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in fața jurnaliștilor, in timp ce zapada și temperaturile scazute afecteaza țara.

Kremlinul da asigurari marti ca "nu are informatii" despre folosirea de catre armata rusa a unor drone de fabricatie iraniana in Ucraina, dupa ce Kievul a acuzat Rusia de folosirea acestor drone in atacuri ale infrastructurii de aprovizionare cu electricitate si apa, relateaza AFP.