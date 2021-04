Mosad ar fi atacat instalaţia nucleară iraniană din Natanz (presă) Un atac cibernetic al serviciului de informatii israelian Mosad ar fi provocat intreruperea cu energie electrica care a avut loc duminica la instalatia nucleara iraniana din Natanz, potrivit presei israeliene - transmite EFE.



Posturile de televiziune israeliene 11 si 13 au raportat ca, potrivit unor "surse din servicii secrete occidentale", intreruperea nu a fost un accident, ci s-a datorat unui atac cibernetic israelian efectuat de Mosad si a cauzat pagube semnificativ mai mari decat cele raportate de autoritatile iraniene.



Aceste informatii coincid cu o modificare a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cibernetic al serviciului de informatii israelian Mosad ar fi provocat intreruperea cu energie electrica care a avut loc duminica la instalatia nucleara iraniana din Natanz, potrivit presei israeliene – transmite EFE. Posturile de televiziune israeliene 11 si 13 au raportat ca, potrivit unor…

- Un atac cibernetic al serviciului de informatii israelian Mosad ar fi provocat intreruperea cu energie electrica care a avut loc duminica la instalatia nucleara iraniana din Natanz, potrivit presei israeliene. Seful Organizatiei pentru Energie Atomica din Iran (OIEA), Ali-Akbar Salehi, a descris duminica…

- Un atac cibernetic al serviciului de informatii israelian Mosad ar fi provocat intreruperea cu energie electrica care a avut loc duminica la instalatia nucleara iraniana din Natanz, potrivit presei israeliene - transmite EFE si Agerpres. Posturile de televiziune israeliene 11 si 13 au raportat ca,…

- Un incident s-a produs duminica dimineata la uzina de imbogatire a uraniului din Natanz, din centrul Iranului, dar fara sa se inregistreze victime sau poluare, potrivit agentiei Fars, care il citeaza pe Behrouz Kamalvandi, purtatorul de cuvant al Organizatiei Iraniene a Energiei Atomice (OIEA), transmite…

- Ministrul elen al turismului, Charis Theocharis, va susține vineri, la București, o conferința de presa. Este așteptat sa dea mai multe detalii despre modul in care Grecia va primi turiștii straini anul acesta.Conferința de presa va incepe la ora 10.45, iar Claudiu Nasui, ministrul economiei, antreprenoriatului…

- Victor Fernandez (22 de ani), extrema spaniola in varsta de 22 de ani, a criticat comportamentul lui Marius Croitoru (40 de ani). In 2017, Victor Fernandez facea pasul de la Cornella U19 la Newcastle. Presa din Anglia il vedea drept un viitor star in Premier League, dar accidentarile i-au blocat ascensiunea.…

- Nick Radoi continua sa faca furori in randul femeilor și la 58 de ani! Doamnele se „bat” pentru el, semn ca este un barbat extrem de dorit. Deși in urma cu cateva luni declarase ca o considera pe Madalina Apostol potrivita pentru el, fosta iubita a milionarului „i-a sarit acum la gat” actualei partenere…

- Seful diplomatiei Qatarului, a carui tara a facut cunoscuta recent intentia sa de a face bunele oficii intre Teheran si Washington cu privire la problema nucleara iraniana, s-a intalnit luni cu omologul sau iranian la Teheran, potrivit unui corespondent al agentiei France Presse, potrivit Agerpres.…