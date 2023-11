Moș Crăciun ar putea fi oltean sau ardelean? În seara aceasta, Craiova și Sibiu deschid primele târguri de Crăciun Primele targuri de Craciun din acest an se deschid la Craiova și Sibiu in seara aceasta, 17 noiembrie 2023. Vizitatorii sunt așteptați in numar cat mai mare, pentru a participa la aprinderea luminilor, cu ocazia sarbatorilor de iarna. Targul de Craciun din Craiova este deschis in perioada 17 noiembrie 2023 – 2 ianuarie 2024. „In Piața Mihai Viteazul totul va fi ca in povestea Craiasa Zapezii: lumina rece, bolta cu nori si pasari, castel de vis, oglinda imensa și cioburi, patinoar, casuțe in culorile zapezii și chiar Craiasa Zapezii, care este Alice cu alte haine și bagheta magica. Moș Craciun… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

