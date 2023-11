Moș Crăciun ???? a ajuns în satul său Spiridușii deja s-au apucat de impachetat cadourile pe care Moș Craciun le va duce tuturor copiilor care au fost cuminți pe parcursul anului. Uitandu-se in platforma sa de rezervari de pe https://satulluimoscraciun.ro/rezervari-satul-lui-mos-craciun/ Moș Craciun a ramas pur si simplu uimit de numarul de uriaș de rezervari facute pana in acest moment, motiv pentru care Moșul cel bun va mulțumește și abia așteapta sa va vada pe toți incepand cu data de 20 Noiembrie. Ho Ho Ho Va invit cu drag! The post Moș Craciun ???? a ajuns in satul sau appeared first on Radio Crazy . Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

