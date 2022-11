Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a luat act, luni, de demisia ministrului Apararii, Vasile Dincu, dar Guvernul nu a oferit detalii privind asigurarea interimatului. Dincu și-a motivat demisia prin imposibilitatea colaborarii cu președintele Klaus Iohannis.

- Paturi și carucioare de bagaje au fost transformate in locuințe improvizate pentru peste o suta de migranți afgani pe aeroportul internațional din Sao Paulo, servind drept adapost temporar pentru refugiați, dupa un an de odisee de cand talibanii au revenit la putere. Brazilia a aprobat aproximativ 6.000…

- Extinderea spațiului Schengen se poate face numai atunci cand sunt indeplinite toate cerințele, a transmis ambasadorul Olandei la București, potrivit Europa Libera.Intrebat care este poziția oficiala a țarii sale cu privire la aderarea Romaniei la Schengen in viitorul apropiat, ambasadorul Roelof van…

- Finlanda ar putea inchide granița sa pentru turiștii ruși, in noaptea de 30 septembrie, relateaza presa finlandeza, citata de Agentia de presa TASS. Guvernul finlandez va lua, joi, 29 septembrie, o decizie finala cu privire la introducerea restricțiilor pentru intrarea cetațenilor ruși pe teritoriul…

- Guvernul a dat unda verde pentru construcția drumului de acces catre Chișinau Arena.Șoseaua Chișinau-Orhei (drumul național R6) va fi construit pentru a asigura accesul la complexul Chișinau Arena. O hotarare in acest sens a fost aprobata in cadrul ședinței Executivului.

- Pensiile romanilor sunt puse sub semnul intrebarii. dupa ce Guvernul a declarat ca majorarea acestora mai are de așteptat. De asemenea, aceștia spun despre declarațiile ministrului Marius Budai ca acestea au fost facute publice fara sa fi discutat inainte in coaliție despre acest lucru.

- Etapa trecuta a Superligii a acut parte de un scandal. Meciul U Cluj - Sepsi a fost intrerupt de „centralul” Sebastian Colțescu timp de 10 minute, din cauza mesajelor xenofobe ale spectatorilor de pe „Cluj Arena”, care au strigat impotriva ungurilor.

- Universitatea Cluj a fost pedepsita cu interzicerea organizarii urmatoarele doua meciuri pe propria arena, din cauza comportamentului avut de spectatori la meciul cu Sepsi, pierdut 0-1. Meciul dintre U Cluj și Sepsi, din runda cu numarul 6 a Ligii 1, a fost intrerupt de „centralul” Sebastian Colțescu…