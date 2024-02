Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, Ozana Barabancea a vorbit despre credința. Ea face totul cu ajutorul lui Dumnezeu. Jurata de la Te cunosc de undeva a facut mai multe declarații cu privire la acest subiect important din viața ei. Iata ce a marturisit vedeta!

- Tinu Vidaicu a facut lumina! In exclusivitate pentru Star Matinal de la Antena Stars, celebrul DJ a vorbit despre petrecerea cu vedete, acolo unde Sorin, un barbat in varsta de 41 de ani, a fost ucis cu bestialitate. Iata ce a spus acesta despre tragedia care a șocat pe toata lumea!

- Ianna Novac a marturisit de ce nu și-a dus niciodata copiii la gradinița. Cantareața are o teorie proprie despre acest aspect. Ce spune artista și ce a facut-o sa ia aceasta decizie radicala.

- Anul 2023 nu a fost unul tocmai ușor pentru Anamaria Prodan. Ultimele luni au pus-o la incercare pe impresara din fotbalul romanesc, insa ea a resuit sa faca fața tuturor problemelor pe care le-a intampinat. Iata cat de mult au schimbat-o experiențele din trecut pe Anamaria Prodan, dar și ce decizie…

- De cand soțul ei a decedat, in urma cu trei ani, Tatiana Marcoianu nu are liniște. Artista nu poate accepta trecerea in neființa a barbatului alaturi de care și-a petrecut toata viața. Tatiana Marcoianu a facut dezvaluirile momentului, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Bogdan Vladau a dezvaluit cum și-a inceput calatoria spirituala. Soțul Ginei Chirila merge peste tot in lume și se bucura de experiențe inedite. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars.