- Arheologii din Polonia au descoperit ramașițele unui copil din secolul al XVII-lea care a fost legat cu lacat in sicriul sau pentru a-l impiedica sa se ridice din morți ca un strigoi, relateaza Reuters.

- Este aproape sigur ca evoluțiile in chestiunea ostaticilor, care se afla acum in fruntea agendei publice, au avut un mare impact asupra acestei opinii, a scris cotidianul israelian Maariv, care a publicat sondajul, potrivit Reuters. Aproape jumatate dintre israelieni doresc sa amane orice invazie in…

- Rasturnare de situație: Israelul suspenda operațiunea militara terestra in Fașia Gaza!Armata israeliana se pregatește pentru urmatoarea faza a campaniei in Fașiei Gaza, dar este posibil ca planurile sa nu se conformeze „așteptarilor larg raspandite” cu privire la o „ofensiva terestra iminenta”, a declarat…

- Israelul isi maseaza duminica trupele pentru o ofensiva terestra in nordul bombardat al Fasiei Gaza, hotarat sa anihileze Hamas in cea de a noua zi a razboiului declansat de un atac al miscarii islamiste palestiniene, cel mai sangeros comis vreodata pe teritoriul sau, transmite France Presse, citat…

- Ofensiva terestra majora anunțata de Israel in Fașia Gaza pare pregatita, dar intarzie. Israelul spune ca vremea e nefavorabila, dar experții pun aceasta amanare pe seama unor riscuri militare și politice semnificative.

- Lucrurile se complica in Israel. La o saptamana dupa declanșarea razboiului, țara nu vrea sa cedeze, ci din contra, pregatește o lovitura. Armata israeliana a anunțat in urma cu doar cateva ore ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri operationale ofensive, informeaza…

- Armata rusa a continuat sambata cu atacuri violente asupra orasului Avdiivka din estul Ucrainei, bombardamentele fiind atat de puternice incat echipele de urgenta nu au putut recupera mortii din cladirile distruse, a declarat oficialul administrativ al orasului cu rangul cel mai inalt, relateaza Reuters,…

- Armata israeliana le cere imperativ palestinienilor din nordul Gazei sa se mute in urmatoarele 24 de ore, conform BBC și Al Jazeera, pe fondul invaziei terestre iminente a regiunii. Noul guvern de razboi a fost instituit in Israel și scopul acestuia este de a șterge Hamas de pe fața pamantului.Un…