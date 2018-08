Stiri pe aceeasi tema

- Dinamica cresterii economiei Romaniei este in scadere, pe masura ce politica monetara devine mai putin acomodativa si impactul stimulentelor fiscal scade, arata un comunicat de presa al Moody's Investors Service in care explica de ce a mentinut ratingul Romaniei la Baa3 stabil. „Cresterea…

- Industria alimentara si a bauturilor din Romania, o piata de peste 10 mld. euro, a inregistrat in T1/2018 o crestere de 6,1% a productiei, respectiv 8,1% a cifrei de afaceri fata de aceeasi perioada din 2017, cifre care pozitioneaza tara pe primul loc in Uniunea Europeana, arata o analiza a ZF facuta…

- Industria "functioneaza bine si este sustenabila" Ministrul economiei, Danut Andrusca, sustine ca industria, considerata motorul economiei românesti, functioneaza bine si este sustenabila. La bilantul pe primul semestru al anului, oficialul guvernamental a prezentat date care sa vina…

- Creșterea economica a Zonei Euro a fost sub așteptari in al doilea trimestru al anului, arata datele preliminare prezentate, marți, la Bruxelles. De asemenea, inflația s-a accelerat odata cu stabilizarea șomajului la un nivel inferior, scrie Reuters. Biroul de statistica al Uniunii Europene, Eurostat,…

- Cresterea economica a Uniunii Europene va fi de 2,3% in 2018 si de 1,8% in 2019, iar a zonei euro de 3,3% in 2018, iar SUA au o sansa mare de a intra in recesiune economica in urmatorii ani, a apreciat vineri Dan Bucsa, economist sef pentru CEE al UniCredit, in cadrul unei conferinte de presa.

- Potrivit unui studiu al companiei de consultanța Khight Franc, citat de Economica.net, creșterea anuala a prețurile locuințelor din București, inregistrata in primul trimestru din acest an, este de 7,1% .Bucureștiul este astfel pe locul 12 din 30 de capitale incluse in top, depașind Viena,…

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a criticat voalat Guvernul odata cu prezentarea raportului pe anul 2017. Acesta a aratat ca inflația era negativa la finele anului 2016, iar politica monetara a bancii centrale a fost neutra, astfel ca nu a avut vreun efect in crearea inflației de 5,4%, atinsa in luna…

- Desi Romania are a doua cea mai rapida crestere economica din Europa, saracia afecteaza 70% dintre persoanele care traiesc in mediul rural, arata un raport al Bancii Mondiale. Peste 900.000 de persoane (4,5%), traiesc in saracie extrema in zonele marginalizate din Romania (3,2% din mediul urban si…