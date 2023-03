Stiri pe aceeasi tema

- Este putin probabil ca marile banci europene sa se confrunte cu spirala descrescatoare care a aruncat banca elvetiana Credit Suisse Group AG in bratele rivalei UBS Group AG, estimeaza agentia de evaluare Moody's Investors Service, transmite Bloomberg.

- Piețele bursiere europene au avut un inceput de saptamana foarte slab, in condițiile in care turbulențele care au inceput saptamana trecuta continua sa afecteze piețele, informeaza publicația britanica The Guardian.Asta in ciuda faptului ca autoritațile de reglementare din SUA au protejat depozitele…

- Este al doilea atac cibernetic major in mai putin de doi ani ampotriva T-Mobile si vine la cateva luni dupa ce operatorul a fost de acord sa-si imbunatateasca securitatea datelor pentru a solutiona un litigiu legat de un incident din 2021, care a compromis informatii despre aproximativ 76,6 milioane…

- Preturile europene la gazele naturale au inceput noul an in scadere, deoarece vremea blanda a redus cererea, a raportat Bloomberg. Prognozele meteorologice indica temperaturi peste normele sezoniere pentru cea mai mare parte a regiunii in urmatoarele doua