Moody’s: China este pe cale să depăşească Japonia ca principal exportator de automobile din lume, până la sfârşitul anului 2023 ”China a atras atentia asupra ei prin pandemie, depasind Coreea de Sud in 2021 si Germania in 2022, devenind al doilea mare exportator de masini”, a declarat agentia de rating intr-un raport. China se apropie acum de Japonia, se arata in raport, adaugand ca decalajul a fost in medie de aproximativ 70.000 de masini pe luna in trimestrul incheiat in iunie, comparativ cu aproape 171.000 in aceeasi perioada a anului trecut. ”In acest ritm, China este pe cale sa depaseasca Japonia pana la sfarsitul anului”, au scris economistii Moody’s, referindu-se la un clasament global pe care Japonia il revendica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

