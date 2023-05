Stiri pe aceeasi tema

- HAZ DE NECAZ… Dupa iluminatul public, care la Husi, ba este, ba nu este, ba „fura” unii sigurantele, ba le pun la loc, iata ca acelasi joc al alternantelor a inceput sa fie si in ceea ce privestea apa potabila din oras. De cateva zile, oamenii din diverse zone din Husi reclama ca nu au […] Articolul…

- RECTIFICARE… Aleșii municipiului Huși se intalnesc marți pentru o ședința de indata, in care vor avea de votat o rectificare de buget, etapa aprilie 2023. De asemenea, se va supune aprobarii consilierilor locali trecerea in folosința gratuita catre Agenția Naționala a Locuinței (ANL) a unei suprafețe…

- REACȚII… Și dupa 11 ani de cand trenul de Huși a plecat din gara locala fara a se mai intoarce, localnicii continua sa vorbeasca despre nedreptatea facuta acestei zone, prin desființarea transportului feroviar. Unii, revoltați, arata cu degetul spre politicieni, alții spre oamenii de afaceri cu firme…

- CONCURS… Saptamana trecuta, la Huși, s-a desfașurat faza județeana a ONSS la șah – liceu și gimnaziu, iar gazda competiției a fost Colegiul Național Cuza Voda” – Huși. Cei mai buni elevi au obținut calificarea la etapa naționala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar. La baieți, pe primul loc s-a…

- BRAVO! O veste frumoasa a venit ieri de la Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir” din municipiul Husi! Este vorba despre faptul ca trei dintre elevii sai au reusit sa se califice la fazele nationale ale Olimpiadelor la care au participat, succese care onoreaza atat scoala, cat si intreg invatamantul husean.…

- REZULTATE… Vasluiul si Husul si-au impartit primele sapte locuri la etapa judeteana a Olimpiadei de Fizica. Patru dintre ei invata la Liceul „Mihail Kogalniceanu” si sunt pregatiti de profesorii Catalin Ignat si Dyana Cruceanu, iar ceilalti trei elevi invata la Colegiul National „Cuza Voda” Husi si…

- DRAMATIC… O poveste tulburatoare iese la iveala dupa 34 de ani, in care o mama din comuna Stanilești, ajunsa acum la varsta de 74 ani, și-a framantat sufletul zi de zi, pentru copilul nascut in toamna anului 1989 la Spitalul din Huși, dar pe care cadrele medicale nu i l-au mai dat acasa. Constanța Bejan…

- PAȚANII URBANE… Aproape ca nu este zi in care cate un șofer din Huși sa nu reclame faptul ca și-a gasit mașina boțita, fie in fața blocului, fie in fața diferitelor locații din oraș. In cele mai multe cazuri autorii raman neidentificați. Cei pagubiți iși pun nadejdea in camerele de supraveghere de pe…