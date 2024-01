Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre conacele istorice ale județului Timiș, de la ruina la obiectiv turistic. Unul dintre conacele istorice ale județului Timiș, are șanse sa iși recapete infațișarea din perioada de glorie.

- Trei cafenele istorice din Brasov, La Vatra Ardealului, CH9 Inspiratio, Hotel Casa Chitic, si Pardon Cafe din Sibiu au primit Distinctia Consiliului Europei din partea Historic Cafes Route Romania, potrivit news.ro.La Vatra Ardealului este considerata cea mai renumita cofetarie din Brasov, cu o atmosfera…

- Zona, primul festival de performance din Timișoara și unul dintre primele trei festivaluri de gen din Romania anilor '90, conceput și organizat in perioada 1993-2004 de curatoarea și criticul de arta Ileana Pintilie, revine pe scena culturala a Timișoarei

- Simbol al Unirii Principatelor Romane de la 1859, Conacul lui Costache Negri a intrat intr-un amplu proces de consolidare și restaurare. Cladirea a fost sediu de CAP, apoi muzeu. A fost grav afectata de inundații de-a lungul anului.

- Cea de-a treia ediție a proiectului Lost Tapes, care iși propune sa recupereze muzica pierduta a orașului Timișoara, va prilejui lansarea unui dublu – vinil care cuprinde conform inițiatorilor „franturi din rock-ul original al Timișoarei, mișcarea rock din anii ‘80 fiind o expresie a rezistenței impotriva…

- REUȘITA… Cladirea monument istoric din municipiul Huși, in care a fost sediul fostei banci „Albina”, inființata in 1914, imobil cunoscut la nivel local și sub numele de „Casa Moruzzi”, a fost reabilitata cu bani europeni. Cel puțin la exterior, cei care au trecut prin zona in ultimele zile au constat…

- Presedintele Klaus Iohannis saluta, printr un mesaj postat pe Twitter decizia Comisiei Europene de a recomanda inceperea negocierilor de aderare la UE pentru Republica Moldova si Ucraina.Salut recomandarile istorice ale Comisiei Europene de incepere a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova…

- Acuzat de dare de mita in „cazul Negreira”, Joan Laporta (61 de ani), președintele clubului Barcelona, și-a susținut nevinovația și i-a aratat cu degetul pe rivalii de la Real Madrid, despre care spune ca „au murdarit numele și istoria Barcelonei”. Anchetat in „cazul Negreira” pentru dare de mita in…