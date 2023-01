Stiri pe aceeasi tema

- Anumite monede sunt adevarate comori, iar valoarea lor este din ce in ce mai mare odata cu trecerea timpului. Un roman vinde o moneda de 1 euro cu 12.000 lei, iar cei care o obțin, pot sa se declare cu adevarat norocoși.Romanii nu se dau inapoi de la anunțuri atipice pe platformele de vanzari, unii…

- Monedele sunt o adevarata pasiune pentru unii oameni, iar acest lucru se datoreaza și faptului ca unele sunt destul de rare. Insa, pentru acestea oamenii trebuie sa plateasca sume uriașe de bani. Un roman vinde o moneda de 1 euro cu 12.000 lei, iar cei care o obțin, pot sa se declare cu adevarat norocoși.

- Colecționarii sunt gata in orice moment sa scoata din portofele sume uriașe pentru banii vechi. O moneda se vinde pe internet cu 7.000 de lei. Ești foarte norocos daca o ai acasa, pentru ca datorita valorii ei nu vei duce lispa de bani de Craciun și Revelion.

- In ultimii ani, tot mai multe monede se vand cu sume uriașe pe internet. Ei bine, aici intra și o moneda veche care se vinde pe internet cu suma de 7.500 de lei. Colecționarii cauta aceasta piesa veche pentru a o pune in colecție, asta fiindca este un exemplar valoros. Daca o ai acasa, te imbogațești!

- Te-ai gandit la varianta de a vinde monede vechi pentru a caștiga bani in plus? Poate ca ai acasa o intreaga colecție de bani. Sau poate ca pur și simplu ai gasit un exemplar valoros in sertare și vrei sa profiți de pe urma lui. Nu trebuie sa-ți faci griji. Este mai ușor ca niciodata […] The post Moneda…

- Colecționarii romani cauta des anunțuri care mai de care mai avantajoase pe un site celebru. Cei mai mulți dintre ei și-au scos acolo la vanzare bani vechi care sunt o bucurie pentru cei ce vor sa dețina o parte din istorie. Aceștia au luat la cunoștința un nou anunț despre moneda de 500 de lei […]…

- Nu este prima data cand vorbim de colecționarii amatori și vanzarile de monede rare. Dar, moneda din Romania care se vinde cu 50.000 de lei are o particularitate. Il infațișeaza pe Ștefan cel Mare, domnitorul Moldovei, și este datata din 1993, din perioada post-decembrista. O alta particularitate este…

- Nu mai este un secret faptul ca unii colecționari cauta monede vechi pentru a le vinde pe sume mai mari, sau doar pentru a le colecționa pur și simplu. Insa, de aceasta data vorbim despre noua moenda de 10 lei. Lansata de BNR cu tema 125 de ani de la nașterea Anei Aslan este scoasa la vanzare. Ea are…