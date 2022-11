Monemvasia este un oraș-cetate, pe o mica insula, din sud-estul regiunii Peloponez. Insula este legata de țarm printr-un mic pod. Frumusețea și misterul incepe de dincolo de porțile fortificate ale cetații. Straduțele mici și pietruite sunt un labirint, prin care poți sa te pierzi liniștit, fie la o cafenea, fie la un magazin cu suveniruri, la biserici, sau sa urci pana in varful muntelui pentru o priveliște care iți taie rasuflarea. Pe vremuri a fost unul dintre cele mai importante porturi, aflandu-se sub ocupație bizantina, mai apoi sub ocupatia venetienilor iar in final sub ocupatie turca.…