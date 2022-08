Tirajul ediției numismatice va fi de 7.500 de piese, iar 20% din banii care vor fi adunați vor fi folosiți pentru reconstrucția orașului Bucha, 60 de kilometri de capitala Kiev, grav afectat de bombardamente, relateaza agenția ucraineana UNIAN . Autorii proiectului dedica colecția locuitorilor din Bucha, torturați și au uciși de trupele ruse, la inceputul lunii aprilie . „Acesta este un simbol al spiritului nostru. Noi, oamenii care am inceput viața de la zero, am creat moneda noastra ca o amintire atat a atrocitaților, dar și a faptului ca ne ridicam mereu și merge mai departe,”, a spus Vladislav…