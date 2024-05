Așa cum ne-am obșinuit din 1990 incoace, Romania a incheiat din nou un acord cu o țara straina in defavoarea intereselor naționale. De data aceasta este vorba despre Ucraina, unde avem antecedente in a ne fura singuri caciula. Astfel, reconstrucția țarii vecine a inceput deja cu un pod peste Tisa care va fi edificat cu […] The post A inceput participarea la reconstrucția Ucrainei. Pod peste Tisa cu banii Romaniei first appeared on Ziarul National .