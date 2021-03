Stiri pe aceeasi tema

- Leul primește o lovitura puternica și se depreciaza cu mai mulți bani atat fața de euro, cat și fața de dolar. Este pentru prima data cand cursul oficial este stabilit la peste 4 lei și 9 bani pentru un euro.

- Deprecierea inregistrata miercuri de moneda nationala a fost provocata de componente externe, fiind o perioada de consolidare a nivelului monedei europene in jur de 4,87 de lei/euro, sustine purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu.Declaratia acestuia vine in contextul in care…

- Pe piata interbancara, moneda nationala s-a tranzactionat intre 4,8731 si 4,8804 de lei pentru un euro.Pe de alta parte, leul a castigat teren in fata dolarului american, care a ajuns la 4,0341 lei, in scadere cu 1,94 de bani (-0,48%), fata de cursul de marti, respectiv 4,0535 lei/dolar.De asemenea,…

- Holocaustul a lasat cel mai negru bilanț din istorie și a deschis o rana care nu se va vindeca niciodata, iar Romania are partea sa de responsabilitate pentru vina teribila de a-și fi asasinat proprii cetațeni evrei și romi, afirma președintele Klaus Iohannis. „Pe 27 ianuarie 1945, puținii…

- Campania nationala de evaluare a ajutoarelor sociale va demara in curand in toata tara, in primul rand pentru a identifica beneficiarii care se afla in situatii cu adevarat vulnerabile, fiind inapti de munca, a anuntat, pe Facebook, ministrul Muncii, Raluca Turcan. "Suntem in etapa de…

- Dupa evenimentele de la Capitoliu, autoritatile americane nu mai vor sa fie luate prin surprindere. Fortele de ordine din Washington DC sunt in alerta pentru inaugurarea lui Joe Biden de miercuri, informeaza Mediafax.ro. Vezi și: SONDAJ CURS - Optiunile electorale la o luna dupa alegeri: Entuziasmul…

- Cusul valutar al leului, raportat la euro, a crescut foarte puțin in acest an, cu doar 1,88%, și incheie anul la 4,8694 lei/euro., comparativ cu 4,7793 lei/euro in decembrie 2019. Majorarea se...