Astazi, televiziunea de stat din Kuwait a anunțat ca liderul Kuwaitului, Emir Sheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, a incetat din viața la varsta de 86 de ani. Sheikh Nawaf a condus aceasta țara bogata in petrol in ultimii trei ani, preluand funcția de la jumatatea fratelui sau, Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah. Noul prinț moștenitor, in varsta de 83 de ani, Sheikh Mishal al-Ahmad al-Sabah, a fost desemnat succesorul sau. In semn de doliu, Kuwaitul a declarat 40 de zile de jale, iar birourile guvernamentale vor fi inchise timp de trei zile. „Cu mare tristețe și durere, ne plangem… decesul lui…