Momentul istoric al voleiului românesc CSM Targoviște și CSM Volei Alba Blaj vor juca miercuri, turul semifinalei Cupei CEV. Targoviște ”fierbe” in așteptarea unui meci istoric pentru voleiul romanesc feminin. Miercuri, de la ora 18.00, formația locala va primi vizita campioanei Romaniei, Volei Alba Blaj, in prima manșa a semifinalelor Cupei CEV, a doua competiție europeana intercluburi! Va fi primul meci al unei echipe din județul Dambovița in semifinalele unei cupe europene. Este cel mai important meci din istoria sportului din Targoviște, iar jucatoarele știu ca tribunele vor fi pline. ”Este un avantaj sa vezi atat de mulți oameni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

