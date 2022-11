Stiri pe aceeasi tema

- Doi politisti din New York si inca un barbat au reusit sa salveze un om care a cazut pe sine intr-o statie de metrou din Manhattan, dupa ce au reusit sa- scoata din calea unei garnituri de tren, relateaza AP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un batran din municipiul Targoviște și-a pierdut viața, dupa ce a cazut de la etajul 1 al unui bloc aflat pe Calea București. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs accidentul. Din primele verificari, polițiștii au stabilit ca un barbat, in varsta de 82 de ani, ar fi cazut de la etajul…

- Fatada Consulatului Rusiei de la New York a fost vandalizata cu vopsea rosie, a anuntat vineri Politia, in ceea ce pare a fi un gest de protest fata de Rusia care a anexat patru teritorii ucrainene, scrie AFP. Vineri dupa-amiaza, mari pete si dungi de vopsea rosie acopereau pe mai multi metri in latime…

- Un barbat de 43 de ani a fost transportat, sambata, cu elicopterul SMURD, la Unitatea de Primiri Urgente din Bistrita, dupa ce a cazut de pe o scara, de la inaltimea de aproximativ trei metri, in timp ce lucra in gospodaria sa.Victima a fost gasita inconstienta de echipajul medical, iar politistii au…

- Muzeul Județean Buzau este parte a unui foarte important proiect expozițional internațional. Este vorba despre participarea sa in SUA, prin intermediul și cu suportul Muzeului Național de Istorie al Romaniei la expoziția internaționala „Ritual and Memory: The Ancient Balkans and Beyond”, la New York.…

- Directorul operațional al gigantului alimentar vegan Beyond Meat a fost arestat pentru ca ar fi mușcat nasul unui barbat, in timpul unei dispute in Statele Unite, scrie BBC . Douglas Ramsey, in varsta de 53 de ani, se confrunta cu acuzații de „amenințare terorista” și agresiune de gradul trei, arata…

- Klaus Iohannis a transmis luni, 19 septembrie 2022, un mesaj in cadrul Transforming Education Summit, organizat la New York, Statele Unite ale Americii, in marja celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite.