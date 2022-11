Stiri pe aceeasi tema

- Un avion militar american a efectuat marți seara o manevra originala in apropiere de o baza ruseasca din Siria, relateaza Politico. Un avion de realimentare in aer KC-135 Stratotanker a survolat la est de Cipru și a ”desenat” pe cer prin traseul urmat un penis in apropiere de Tartus, in Siria, bastionul…

- O inregistrare video distribuita de recruții ruși pe rețelele de socializare arata explicațiile pe care le primesc cand iși cer banii promiși inainte sa fie inrolați in forțele armate ca parte a procesului de mobilizare decretat de președintele rus, scrie Hotnews . „Nimeni nu ne fugarea. Eu am batut…

- The European Union is exploring ways to increase help for Ukraine‘s energy sector, which has been harmed by weeks of Russian attacks, EU Energy Commissioner Kadri Simson said during a visit to Kyiv on Tuesday, according to Reuters. “I am in Kyiv today to help scale up support to the Ukraine energy sector,”…

- The Polish pipeline operator PERN detected a leak late on Tuesday in one Druzhba pipeline which carries oil from Russia to Europe, the company said in a press statement, according to Politico. “At the moment, the causes of the incident are not known, the pumping in the damaged line was immediately…

- Ministerul rus al Apararii a numit un nou comandant al invaziei din Ucraina și pentru prima data de la inceputul razboiului i-au anunțat numele. Este vorba despre generalul Serghei Surovikin, despre care sursele Meduza spun ca este susținator al raidurilor asupra cladirilor și civililor.Din 2017, Surovikin…

- Ucraina a anuntat o serie de atacuri rusesti cu drone Shahed-136 de fabricatie iraniana in ultimele trei saptamani, dar atacul care a vizat Bila Terkva a fost cel mai aproapiat de Kiev.„Au avut loc sase lovituri si explozii", a precizat guvernatorul, adaugand ca o persoana a fost ranita si infrastructuri…

- 00.00 - Unii dintre protestatarii luați de poliție la Moscova au strigat in continuare „nu razboiului”. Procuratura din Moscova a avertizat ca apelurile de pe internet pentru a se alatura protestelor de strada neautorizate sau participarea la acestea ar putea duce la pana la 15 ani de inchisoare.23.00…