- Talibanii de pe aeroportul din Kabul au anunțat ca ultimele avioane americane au parasit Afganistanul, dupa 20 de ani.Hemad Sherzad a declarat pentru The Associated Press ca ultimele cinci avioane au plecat chiar dupa miezul nopții.Talibanii au sarbatorit momentul cu focuri de arma in tot Kabul. Generalul…

- Statele Unite au efectuat un atac aerian defensiv in capitala afgana, Kabul, vizand un suspect de ISIS-K care reprezenta o amenințare „iminenta” pentru aeroport, a declarat duminica Comandamentul Central al SUA. Armata SUA a recunoscut duminica mai tarziu ca exista rapoarte despre victime civile in…

- Analistul politic Cozmin Gușa atrage atenția asupra pericolului din Afganistan, dupa plecarea trupelor americane. Talibanii au capturat de la SUA arme de ultima generație, iar acest lucru nu ar putea sa nu aduca diverse consecințe pe termen mediu și lung. „“GANDIRE CU PREMEDITARE” in cazul…

- Armata americana a anuntat vineri ca a efectuat un atac cu drona impotriva unui „organizator” al organizatiei Stat Islamic al Khorasan (ISIS-K) , gruparea care a revendicat atacul de joi de la aeroportul din Kabul, informeaza sambata AFP si Reuters. „Atacul aerian fara pilot a avut loc in provincia…

- Departamentul american al Apararii a confirmat, joi seara, ca printre persoanele ucise in dublul atentat produs in zona Aeroportului din Kabul se numara militari americani, fara insa a oferi detalii, noteaza mediafax. "Putem confirma ca un numar de membri ai Armatei SUA au fost ucisi in atacul…

- Armata SUA a publicat vineri câteva fotografii care arata soldați având grija de bebeluși afgani și copii mici pe aeroportul din Kabul, unde operațiunile haotice de evacuare au fost criticate intens în Statele Unite. Într-una din poze, echipat din cap pâna în…

- Armata SUA nu a parasit inca Afganistanul, dar iși pregatește deja intoarcerea, in cazul in care jihadiștii din Al Qaeda sau grupul Statului Islamic „lanseaza un atac asupra Statelor Unite”, a dezvaluit vineri un oficial de la Pentagon, citat de AFP. Intr-o perioada in care experții se tem…