- Armata rusa a lansat miercuri un atac cu rachete de pe pozitiile lor din Marea Neagra care a afectat regiunea Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a indicat Comandamentul de operatiuni Sud al fortelor armate ucrainene pe contul sau Telegram, potrivit EFE. ‘Un nou atac cu rachete lansat impotriva regiunii…

- Aeroportul din Odesa, oras portuar din sudul Ucrainei, a fost lovit sambata de un tir rusesc cu racheta care a distrus pista, fara a provoca victime, a anuntat guvernatorul regiunii, Maksim Marcenko, relateaza AFP. „Astazi, dusmanul a lovit din Crimeea cu un sistem de racheta pentru apararea de coasta…

- Armata ucraineana a declarat ca a lovit 17 ținte aeriene sambata, potrivit unei declarații pe Telegram a Ministerului Apararii al țarii. Țintele au inclus trei avioane rusești, cinci rachete de croaziera și noua vehicule aeriene fara pilot (UAV), potrivit declarației. „Rachetele antiaeriene ale Forțelor…

- "Odesa: cinci ucraineni ucisi si 18 raniti. Iar acestia nu sunt decat cei care au fost gasiti in acest stadiu. Potrivit tuturor aparentelor, bilantul va fi mai mare", a indicat pe Telegram Andrii Ermak, precizand ca printre cei ucisi figureaza si un "bebelus de trei luni", potrivit Agerpres.Rachetele…

- Rusia si-a mutat mai la sud navele pe care le avea desfasurate in nordul Marii Negre, in urma incidentului cu crucisatorul ‘ Moskva ‘, nava amiral a Flotei sale din Marea Neagra, care a fost grav avariata miercuri seara, a declarat joi un inalt oficial de la Pentagon, citat de EFE, potrivit Agerpres.de…

- Batalionul Azov a acuzat luni Rusia ca a folosit o substanța otravitoare necunoscuta impotriva forțelor ucrainene și civililor din orașul-port asediat Mariupol, relateaza The Kyiv Independent și Nexta TV. ⚡️⚡️Azov regiment: Russia used poisonous substance against Ukrainian troops in Mariupol. The substance…

- Un depozit petroliar a luat foc in orașul rus Belgorod, iar guvernatorul regional acuza elicoptere militare ucrainene au zona aflata la 40 de kilometri de granița, relateaza publicația rusa independenta The Moscow Times și cea ucraineana Obozrevatel . Autoritațile ucrainene nu au confirmat informația.…

- Ucraina a anunțat duminica dupa-amiaza ca comandantul adjunct al flotei ruse la Marea Neagra, Andrey Paliy, a fost ucis in timpul luptelor de la Mariupol. La cateva ore, oficialii ruși au confirmat moartea comandantului, informeaza BBC. Mariupolul este bombardat constant de forțele ruse inca de la inceputul…