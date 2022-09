Momente speciale pentru mai multe persoane cu dizabilități din Brașov! Cu ajutorul voluntarilor au ajuns pe Muntele Tâmpa! Zilele acestea a fost organizata o ieșire cu aproximativ 30 de persoane cu dizabilitați locomotorii pe Muntele Tampa. Acest lucru fiind indeplinit cu ajutorul telecabinei (urcare și coborare). Persoanele cu dizabilitați locomotorii, au avut ocazia de a vedea frumusețea naturii in anotimpul tomnatic, unde copacii devin ruginii, iar vantul plimba mirosul castanelor cazute. In cel mai sus punct al Tampei, jucatorii au ajuns la punctul de belvedere, unde se poate observa intreg orașul, plin de petele de culoare ale frunzelor cazute. O parte din participanții la actiune, carora voluntarii le adreseaza… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

