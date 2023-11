Stiri pe aceeasi tema

- Casa Memoriala „Mihail Sadoveanu" a fost construita in anul 1908, dupa planurile scriitorului. In „casa din deal", așa cum mai era cunoscuta datorita poziționarii, Sadoveanu a locuit și a creat timp de noua ani, intre 1909 și 1918. In anul 1987 a fost inființat Muzeul ...

- Potrivit reprezentanților Casei de Cultura „Ion Luca Caragiale” Ploiești, instituția organizeaza cea de-a XXI-a ediție a Concursului Național de Poezie „Iulia Hasdeu”. Proiect cultural dedicat liceenilor (cursuri de zi) din Romania, organizatorii concursului au ținut sa menționeze ca doresc sa ramana…

- AliGin Surprize la Domiciliu te ajuta neincetat sa oferi familiei, prietenilor și colegilor cadouri de sarbatori sau cu diferite ocazii speciale. Fie ca este vorba de nunta, botez, cununie, aniversare, 1 Martie, Ziua Femeii, sarbatorirea numelui, majorat, petrecere privata, Echipa AliGin Surprize la…

- Christopher Braun (32 de ani), fundașul lateral al lui Rapid, a povestit amuzat cum este confundat dupa nume sau dupa chip. Promite un show memorabil daca giuleștenii iau campionatul. Neamțul a fost transferat de Rapid de la CFR Cluj pentru 300.000 de euro și este una dintre piesele de baza ale giuleștenilor.…

- „Mica Roma și Iuliu Maniu”: Conferința la Blaj cu ocazia implinirii a 150 de ani de la nașterea marelui om Cu ocazia implinirii a 150 de ani de la nașterea marelui om politic Iuliu Maniu și a 70 de ani de la trecerea sa in eternitate, in penitenciarul de exterminare de la Sighet, la Blaj se va organiza…

- In week-end-ul trecut, in șirul de acțiuni din cadrul primei ediții a Festivalului CampinArtelor și Sporturilor, la baza sportiva Tenis Premium Club a avut loc un eveniment cu mai multe momente inedite.

- La Chișinau a fost vernisata o expoziție de pictura si grafica, dedicata implinirii a 100 de ani de la nasterea artistului plastic Igor Vieru. Genericul expoziției „Șoapta armoniei” a fost preluat din eseul ”Ginduri in pragul casei”, semnat de Igor Vieru. Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la nașterea…

In data de 2 3 septembrie 2023, la Murfatlar se organizeaza "Zilele Orasului Murfatlar Festivalul Viei si Vinului", ce va avea loc in cartierul de Vest, aleea Deversorului.