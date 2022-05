Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu provocari de zile mari pentru cele 8 cupluri de concurenti care au spus provocarilor ruletei in cel mai nou sezon al transforming show-ului.

- Romica Țociu nu e pentru prima data la Te cunosc de undeva, insa pentru Carmen Chindriș e prima experiența pe scena transformarilor. Cei doi au avut de interpret un personaj care se afla chiar cu ei platou in acel moment, Pepe.

- Chiar inainte de filmarile pentru prima gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1, Emi, partenerul lui Cuza din show, a ramas fara voce. Cu doar trei zile inainte de inregistrarea primei gale a celui de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, Cuza s-a prezentat la antrenamentele…

- Romica Tociu, cel care va face echipa cu Carmen Chindris in cel de-al 17-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, la Antena 1, a facut o schimbare drastica de look, de dragul transforming show-ului. Pentru a patra oara in viata, artistul a renuntat la mustata si nu i-a fost deloc usor. „Este a patra oara in…

- Jazzy Jo si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17 . Emisiunea va incepe in curand la Antena 1 și ii va avea ca prezentatori pe ALina Pușcaș și Pepe. Opt cupluri de concurenti participa la „Te cunosc de undeva!”, in cel de-al 17-lea sezon al show-ului de la Antena 1. Emi si Cuza, Ana…

- Actrița Ilona Brezoianu și Florin Ristei formeaza o echipa la „Te cunosc de undeva”, in noul sezon care va incepe in curand la Antena 1. Cei doi sunt și foarte buni prieteni, așa ca vor face o echipa pe cinste. Ilona a postat un mesaj pe contul de Instagram, in care recunoaște ca lucrurile nu sunt așa…

- Carmen Chindriș este noua concurenta de la „Te cunosc de undeva!”, sezonul 17, și va face echipa cu Romica Țociu. Artista a cucerit Romania cu piesele sale, iar acum vine sa faca show la Antena 1. Probabil ca mulți au auzit cel puțin o data la o petrecere celebrele melodii ale lui Carmen Chindriș, noua…

- Cornel Palade si Romica Tociu au tot avut in ultimii ani contract cu diverse televiziuni, fie ca au fost „in cuplu” sau separat. Dupa ce anul trecut au avut cateva apariții, acum sunt din nou in negocieri. Cei doi actori negociaza pentru mai multe variante, se vehiculeaza chiar și emisiunea „Te cunosc…