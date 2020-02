Stiri pe aceeasi tema

- Momente de panica la Asia Express! Cele mai tari prietene de pe Instagram, clipe de cosmar. Cum au facut fata provocarilor, dar si rautațile primite din partea celorlalte echipe, le spun chiar Alina Ceusan si Carmen Grebenisan!

- Fara sa vrea, Lia Bugnar a relatat și un episod violent care a avut loc in timpul filmarilor, devenind ”victima” unui alt concurent nervos. Este vorba despre Speak, insa actrița s-a ferit sa-i dea numele. „Oamenii care participa la emisiune sunt in puncte diferite ale ințelegerii vieții.…

- Alex Velea și Mario Fresh au ajuns ultimii la cursa de eliminare in cea de-a patra ediție a emisiunii Asia Express. Aceștia au participat alaturi de Lia Bugnar, Maria Buza, Carmen Grebenișan și Alina Ceaușan la Cursa pentru Ultima Șansa. Cu toate ca ancora a fost verde și cei doi vor continua competiția,…

- Alex Velea și Mario Fresh au trecut aseara prin cea mai grea incercare de pana acum, la Asia Express - Drumul Comorilor. Cei doi au fost la un pas sa plece din concurs. „Sa nu se gandeasca nimeni de acasa ca nu am facut tot din ceea ce puteam face, sau ca nu suntem motivați, sau implicați. Ne-am dorit…

- In sezonul 3 Asia Express și-au adunat forțele cele mai bune prietene: Maria Buza și Lia Bugnar insumand aproximativ 42 de ani de iubire necondiționata intr-o prietenie de poveste și blondele siameze Alina Ceușan și Carmen Grebenișan care se pot lauda cu o prietenie la fel de intensa, dar in ani mai…

- Pe tot parcursul curse, concurentii au trebuit sa indeplineasca mai multe probe care i-au pusin dificultate, iar cu fiecare etapa acestia trebuiau sa manance niste muraturi specific filipinez. Dupa mai multe probe in care au mancat pe nerasuflate muraturile dulci-acrisoare, cele trei echipe au trebuit…

- In urma cu doi ani, frumoasa prezentatoare și-a petrecut ziua tot pe platoul Asia Express, in Cambodgia, iar anul trecut in Mumbai. La implinirea celor 39 de ani, Gina spera ca pe viitor sa sarbatoreasca in același mod, tot pe platoul Asia Express, poate chiar in Tokyo. Urarile au inceput inca de la…

- Chef Catalin Scarlatescu a ramas doar cu trei concurenți in cadrul emisiunii Chefi la Cuțite și are tot mai puține șanse sa iasa invingator din confruntarea cu chef Florin Dumitrescu și chef Sorin Bontea. Dupa filmari, Scarlatescu a mers in culise și s-a așezat pe jos de suparare și nici macar Gina…