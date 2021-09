Stiri pe aceeasi tema

- Concurenți de excepție incep sa se dezvaluie incepand din aceasta seara, la Antena 1, in cel de-al zecelea sezon X Factor, iar jurații vor afla ce grupe vor primi! Suprizele se țin lanț atat pentru jurați, cat și pentru cei de acasa, care vor avea parte in aceasta saptamana de o dubla premiera - astazi…

- Cel de-al zecelea sezon X Factor incepe in forța! Jurații Loredana, Ștefan Banica, Delia și Florin Ristei sunt pregatiți sa deschida un sezon de colecție cu o doza dubla de emoție, luni, 6 septembrie și vineri, 10 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1!

- Olga Verbițchi e una dintre cele noua concurente de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7 . Tanara a caștigat „X Factor”, sezonul 6 la Antena 1, iar din toamna va aparea la Kanal D. Olga Verbițchi este o tanara cantareața, care la doar 20 de ani se bucura deja de recunoașterea unui public larg,…

- Muzica din prima seara dedicata sarbatoririi Zilei Timișoarei a gravitat in jurul amintirii lui Adi Barar, fondatorul formației Cargo, care a murit in primavara acestui an. Primul concert „acasa“ susținut de membrii formației dupa moartea artistului le-a prilejuit celor prezenți un carusel de sentimente…

- Memoria fondatorului trupei timisorene Cargo, Adi Barar, care a decedat in primavara, in urma unor complicatii ale infectarii cu SARS-CoV-2, va fi cinstita prin ridicarea unei statui din bronz, in marime naturala, care va fi amplasata in zona terasei Flora a Parcului Alpinet din Timisoara, in aceasta…

- Preselecțiile X Factor s-au incheiat, așa ca Loredana Groza s-a decis sa spuna lucrurilor pe nume și sa explice ce se intampla, de fapt, in culisele cunoscutului show de la Antena 1. Toata lumea a fost surprinsa. Loredan Groza, detalii inedite despre X Factor. Ce se intampla in culise Loredana Groza…

- Nadir a dat muzica pe imobiliare! Restricțiile pandemiei i-a taiat pofta de cantat solistului lansat de Dan Bittman la X-Factor. S-a pus serios pe treaba și a investit o avere intr-un mic cartier de vile in nordul Bucureștiului, Tunari, dar cu folos. Anul trecut, cand artiștii au fost privați munca…