- Nationala de rugby a Romaniei a obtinut calificarea directa la Cupa Mondiala din 2023, gazduita de Franta, dupa ce Spania a fost descalificata. Spania a fost exclusa din competiție din cauza folosirii unui jucator ineligibil in doua meciuri din cadrul Rugby Europe Championship 2021-2022, au anuntat…

- Cu 40 de selecții și 21 de goluri in prima reprezentativa, Florin Raducioiu regreta și acum ca a decis sa renunțe in 1996 sa mai joace sub „tricolor”, dupa un Campionat European in care Romania a terminat grupa cu zero puncte și a fost acuzata de blat la meciul cu Spania. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”…

- Romania a invins categoric Austria, scor 38-29 și s-a calificat la Europeanul programat in 4–20 noiembrie 2022, in Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru. Selecționerul Adrian Vasile este mulțumit ca Romania a practicat un joc bun, in viteza și ca a dominat disputa cu Austria. „A fost o saptamana…

- Nationala feminina de handbal U20 a Romaniei a fost repartizata in Grupa E a Campionatului Mondial 2022, alaturi de Cehia, Angola si Paraguay, s-a stabilit la tragerea la sorti efectuata la Hotelul Evropa din Celje (Slovenia). 32 de echipe se vor intrece la turneul final din Slovenia, intre 22 iunie…

- Echipa naționala de fotbal feminin a Romaniei iși continua drumul spre Campionatul Mondial cu meciul din deplasare cu Croația. Tricolorele au remizat cu Elveția, 1-1, la primul joc oficial de pe Stadionul „Arcul de Triumpf”, iar duminica seara au plecat i

- Nationala feminina de hochei pe gheata a Romaniei s-a retras de la Campionatul Mondial de senioare din Bulgaria, din cauza faptului ca nu toate componentele lotului erau vaccinate contra Covid-19. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vineri, 25 martie, de la ora 20.15, naționala de fotbal a Romaniei o intalnește pe cea a Greciei intr-o partida amicala ce va avea loc pe stadionul Steaua din Bucuresti. Partida aduce revenirea fanilor tricolori pe stadion, dupa ce Romania a incheiat 2021 cu tribunele goale și in contextul in care,…

- Din cei 10.624 de cetateni ucraineni care au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, 3.660 de persoane au parasit tara noastra in special prin punctele de trecere a frontierei cu Bulgaria si Ungaria, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. El a adaugat ca, pe teritoriul Romaniei,…