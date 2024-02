Stiri pe aceeasi tema

- Pensionarii din Romania pot in curand sa se bucure de biletele de tratament oferite de la stat. Care sunt condițiile? Pensionarii asigurați pot deja sa depuna cereri la casa teritoriala de pensii, unde biletele pentru prima serie au fost alocate. Din acest an, in lista beneficiarilor a fost inclusa…

- ”Patronii teraselor Kayo, It Cucina, Nuba, HiroBay, Taverna Racilor, Stadio si Il Locale au ridicat constructii fara autorizatie pe malul lacului Herastrau. La solicitarea noastra, Politia Locala a Municipiului Bucuresti, singura institutie care are competenta sa faca astfel de verificari in zonele…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost primita la Iași, de Ziua Unirii Principatelor Romane, cu o ceremonie asemanatoare cu cea destinata președintelui Romaniei la ceremoniile oficiale. Nu au lipsit coroana de flori și fanfara care i-a cantat, ce-i drept fals, marșul cu care este intampinat șeful statului.…

- Premierul olandez in exercitiu Mark Rutte a recunoscut intr-o conferinta de presa la Berlin ca a fost o greseala faptul ca si-a recunoscut public, intr-un interviu, interesul pentru postul de secretar general al NATO, informeaza AFP. Rutte a subliniat, de asemenea, ca nu doreste sa comenteze mai mult…

- Drama judiciara „Anatomy of a Fall”, recompensata cu Palme d'Or la cea de-a 76-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, a castigat trofeul pentru cel mai bun film european la cea de-a 36-a editie a galei premiilor Academiei Europene de Film (EFA), care a avut loc sambata seara la Berlin, informeaza…

- Vica Blochina a luat-o in vizor pe Oana Roman. Blondina a ironizat-o pe Oana pentru ca iși editeaza pozele mult prea mult, iar replica nu a intarziat sa apara. Un noi schimb de replici acid intre vedete s-a intamplat recent pe Instagram, acolo unde Vica Blochina i-a atras atenția Oanei Roman spunandu-i…