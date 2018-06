Stiri pe aceeasi tema

- Legea privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost promulgata marti dupa mai multe luni de dezbateri in parlamentul britanic, informeaza AFP. Adoptat saptamana trecuta de parlamentul britanic, textul, prezentat in iulie 2017 de catre guvernul conservator al prim-ministrului Theresa…

- Legea care organizeaza retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE) a fost promulgata marti, dupa mai multe luni de dezateri dure in Parlamentul britanic, un lucru care-i bucura pe eurosceptici, in opinia carora Brexitul – prevazut peste noua luni – este de-acum lansat ”in mod irevocabil”, relateaza…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari joi, la Sofia, ca ramane angajat fata de planul ca Marea Britanie sa iasa din uniunea vamala dupa parasirea Uniunii Europene de catre tara sa, transmite Reuters. Aflata in capitala bulgara pentru Summitul UE-Balcanii Occidentali, Theresa May…

- Regatul Unit urmeaza sa anunte Uniunea Europeana (UE) ca este dispus sa ramana in cadrul Uniunii Vamale dupa 2021, potrivit The Telegraph, scrie Reuters, informeaza news.ro.Guvernul Theresei May a promis marti seara sa publice in curand un document cu privire la viziunea sa referitoare la…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…