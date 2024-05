Expoziția Leei Rasovszky: “People You’ve Been Before”, o propunere…

Expoziția „People You’ve Been Before” prezinta o serie de lucrari ce reflecta ultimii 10 ani de activitate artistica, incluzand desene, ceramica, instalații și artefacte personale. Vizitatorii sunt incurajați sa aduca o fotografie portret care ii atrage. Poate fi o fotografie personala din trecutul lor sau una gasita, din orice epoca, dimensiune și stil, fie color sau alb-negru. Vernisajul va avea loc pe 17 mai 2024, intre orele 18:00 și 22:00, la adresa Piața Amzei nr. 13, simultan cu alte doua expoziții din programul Amzei @Romanian Design Week. Impreuna, cele trei expoziții vor face parte din…