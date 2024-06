Fotbal: CS Agigea a castigat faza judeteana a Cupei Romaniei (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de fotbal CS Agigea si Viitorul Cobadin, componente ale Ligii a 4 a a judetului Constanta, s au calificat in finala fazei judetene a Cupei Romaniei, in care se vor confrunta sambata, 8 iunie 2024, de la ora 11.00, pe stadionul din Techirghiol.In semifinala, CS Agigea a eliminat Sparta Techirghiol,…

- Echipa de fotbal Under 19 de la CS Victoria Cumpana, castigatoarea campionatului judetean Constanta de la aceasta categorie de varsta, a inregistrat o victorie categorica in meciul de pe teren propriu cu ACS Dunarea Macin campioana judetului Constanta , in primul tur eliminatoriu din faza nationala.…

- Un accident rutier a avut loc astazi in judetul Constanta, pe DN38 intre localitatile Agigea si Techirghiol. Din primel einformatii o masina s a rasturnat in camp. Potrivit martorilor soferul ar fi reusit sa iasa din masina si era ajutat ed alti participanti la trafic ptana la sosirea cadrelor medicale.…

- La nivelul sistemului de distributie apa potabila din judetul Constanta se vor executa lucrari de racordare a noilor conducte la reteaua existenta in localitatile Lazu, Agigea, Techirghiol si Eforie Nord. Pentru realizarea acestor operatiuni, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile timp de 38…

- La nivelul sistemului de distribuție apa potabila din județul Constanța se vor executa lucrari de racordare a noilor conducte la rețeaua existenta in localitațile Lazu, Agigea, Techirghiol și Eforie Nord. Pentru realizarea acestor operațiuni, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei potabile timp de 38…

- Nou promovata in Divizia A1 de volei, echipa feminina CSM Constanta vrea sa incheie campionatul pe locul al 9 lea si a inceput seria cu FC Arges pe teren propriu.Se joaca dupa ldquo;sistemul 2 din 3", iar primele doua meciuri au loc la Constanta.Cu doua victorii in weekend, echipa de pe litoral poate…

- In acest sezon, ora exacta in baschetul feminin romanesc se da la Constanta Dupa cucerirea Cupei Romaniei, CSM Constanta a realizat si marea performanta a cuceririi in premiera a Ligii Nationale, realizand astfel eventul in stagiunea 2023 2024 Baschetbalistele pregatite de Alexandru Olteanu, Alina Serban…

- S au incheiat intrecerile Campionatelor Nationale de inot de la Otopeni, iar in ultima zi tinerii inotatori de la CSM Constanta au castigat noi medalii. Titluri nationale au castigat: Tudor Iordache la 200 m spate juniori , Eva Paraschiv la 100 m fluture tineret . Si au adjudecat medalii de argint:…