- Anul trecut, Ruby a decis sa iși renoveze casa, insa intr-un final, locuinta este schimbata complet, iar artista de 35 de ani și iubitul ei, alaturi de bunica vedetei, se vor muta in casa noua. Lucrarile sunt aproape de final, iar vedeta a facut primele declaratii.Artista aproape a terminat de renovat…

- Antreprenor, investitor, producator de film, dar și mentor de afaceri, Ștefan Mandachi este de parere ca Romania a facut progrese importante in sfera antreprenoriatului in ultimii ani, dar inca are un minus uriaș la capitolul educație financiara și antreprenoriala, iar mulți antreprenori inca sufera…

- Compania turceasca Kalyon Holding a asezat pe pozitii prima bucata de teava din conducta Marea Neagra - Podisor, care va asigura securitatea energetica a Europei. Conducta cu o lungime de 308 kilometri va fi finalizata in 2025, iar gazele care vor trece prin Romania vor ajuta Europa sa reduca dependența…

- Verificarea proprietaților asigurate obligatoriu se face foarte simplu . Orice primarie din Romania are acces la baza de date online a PAID unde poate verifica daca locuințele au asigurare obligatorie impotriva dezastrelor.Cei care nu au inca o asigurare obligatorie pentru locuințele aflate in proprietate…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a afirmat intr-un mesaj video adresat participantilor la o reuniune internationala, care a inceput miercuri la Bucuresti, ca Romania este un partener de incredere in NATO si UE, subliniind necesitatea „viziunii si leadership-ului”.

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sechestrat in Romania bunuri in valaore de 2,4 milioane de euro, totul intr-o investigație privind o frauda transfrontaliera complexa in domeniul TVA, care implica carburanți importați pe piața italiana, transmite instituția. „Aceasta se…

- Marin Țole, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, s-a intalnit, marți, la sediul MDLPA, cu reprezentanți ai Federației Naționale a Sindicatelor Unite a Polițiștilor Locali din Romania (FNSUPLR), dupa alte doua intrevederi care au avut loc in perioada 7-8 martie…

- Guvernul Romaniei investește aproape 2,5 miliarde de euro, totul pentru a construi un nou oraș. Este vizata zona de la baza militara de la Mihail Kogalniceanu, pe care statul vrea sa o dezvolte.10.000 de militari NATO cu familiile lor trebuie sa locuiasca acolo, iar lucrarile au inceput deja…