Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de asigurare a protecției transportului buletinelor de vot și a celorlalte materiale electorale de la locurile de depozitare catre secțiile de vot s-a incheiat fara probleme, a anunțat sambata seara Ministerul Afacerilor INterne (MAI).„La acest moment, activitatea de asigurare a protecției…

- Activitatea de asigurare a protecției transportului buletinelor de vot și a celorlalte materiale electorale de la locurile de depozitare catre secțiile de vot s-a incheiat fara probleme, a anunțat sambata seara Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Eveniment Dragușin și PSD incalca legea iunie 5, 2024 13:08 Pentru Victor Dragușin și PSD, prevederile legale ori sunt opționale ori au ajuns la un nivel atat de mare de disperare incat sunt dispuși sa calce in picioare orice, doar pentru a se agața de putere. La doar cateva zile de alegeri, toate…

- Se schimba CNP-urile din buletinele romanilor: Cum vor fi generate noile coduri numerice personale Se schimba CNP-urile din buletinele romanilor: Cum vor fi generate noile coduri numerice personale Operaționalizarea Sistemului Informatic Integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civila se va schimba…

- Dupa inundațiile de duminica, de la Valcanești, in Prahova, luni, natura s-a dezlanțuit din nou in mai multe stațiuni de pe Valea Prahovei. La Sinaia, o strada a fost inundata. Luni, o ploaie torentiala, care a durat aproximativ o jumatate de ora, a facut prapad in statiunile de pe Valea Prahovei.…

- Declarație care pune și mai mult jar pe foc in scandalul candidatului coaliției pentru Primaria Capitalei. Nemulțumirile legate de acesta s-au auzit chiar de la lideri ai Partidului Național Liberal in ședința conducerii de aseara. Fostul președinte PNL, Theodor Stolojan a atras atenția in ședința de…

- Intr-un moment de confuzie și delir, Catalin Cirstoiu, candidatul comun PSD-PNL pentru funcția de primar general al Capitalei, a facut o declarație șocanta pe Facebook in aceasta seara. Acesta a afirmat ca primarul Toma de la Buzau i-a invațat o metoda cunoscuta drept „Maradona”, dar ulterior a fost…

- Activitatea parlamentara se va muta in mare parte in online, intrucat o parte dintre parlamentari trebuie sa se ocupe și de campaniile electorale. Primul pas a și fost facut, Comisia pentru Buget privind deja aprobare din partea Biroul permanent al Camerei Deputatilor. Președintele Comisiei pentru Buget…